ميسي وقصة مثيرة للهدف رقم 103 في مشواره الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - ميسي، استطاع الأسطورة ليونيل ميسي قيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق فوزًا معنويًا هامًا على نظيره الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد، في المواجهة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب "وركز"، في الصين.

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افتتح ليونيل ميسي أهداف المباراة عن طريق احرازه الهدف الأول بعد مرور 80 ثانية من انطلاق صافرة اللقاء، مسجلا أسرع هدف في تاريخه.

وعزز أهداف منتخب التانجو اللاعب جيرمان بيزلا وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من رودريجو دي بول لتسكن الشباك الاسباني.

إحصائيات ميسي مع منتخب الأرجنتين

ـ سجل ليونيل ميسي عدد 103 هدف جمعها من 174 مباراة، خلال مسيرته مع منتخب الأرجنتين،

ـ قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للتوج بلقب كأس العالم عام 2022 في نسخته الأخيرة التي أقيمت فعالياتها بدولة قطر، بعد الفوز على منتخب فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2، عقب مباراة مثيرة ورائعة انتهى وقتها الأصلى والاضافي بنتيجة 3-3.

ـ أحرز ميسي في كأس العالم 13 هدفًا، محصلة 26 مباراة، فيما شارك في 6 بطولات من كوبا أمريكا، ونجح في التتويج بالنسخة الأخيرة عام 2021.

ـ سجل ميسي أول هاتريك دولي مع منتخب الأرجنتين عندما واجه منتخب سويسرا في فبراير 2012.

ـأول هدف للبرغوث أمام منتخب كرواتيا يوم 1 مارس عام 2006 ، بينما أخر أهدافه ضد نظيره الاسترالي يوم 15 يونيو عام 2023 .

ـ استطاع ميسي هز شباك 37 منتخب منافس خلال مسيرته مع منتخب التانجو، فيما أحرز أكبر عدد من الأهداف أمام منتخب بوليفيا برصيد 8 أهداف، بينما أحرز الثلاثية ( الهاتريك ) عدد 9 مباريات.

وعلق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على إنتقال النجم ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان إلي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال سكالوني في تصريحات اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي يستحق الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، خلال حديثه قبل مباراة الأرجنتين الودية أمام أستراليا في بكين، غدا الخميس.

وتابع سكالوني: " أنا سعيد للغاية لأن ميسي قرر الذهاب واللعب مع نادٍ سيعامله بشكل جيد للغاية".

وأضاف سكالوني: " بغض النظر عن الدوري أو البلد، الشيء المهم هو أن ميسي يشعر بالرضا في المدينة وفي النادي، وأعتقد أنه ستكون لديه الظروف للاستمتاع وهو يستحق ذلك".

وكان ميسي قائد الأرجنتين قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سينضم إلى الدوري الأمريكي، بعد انتهاء عقده لمدة مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.