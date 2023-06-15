اخبار الرياضه

بايرن ميونخ الألماني عينه على الكوري "مين جاي"

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يجري نادي بايرن ميونخ الألماني مفاوضات لضم الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نادي نابولي الإيطالي.

وأكدت تقارير اليوم " الخميس" أن بايرن أن قلب الدفاع كيم (26 عاماً) أحد اللاعبين الذين يدرس النادي التعاقد معهم لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي قد يرحل إلى باريس سان جيرمان.

وانتقل كيم قبل عام إلى نابولي قادما من فنربخشة التركي واستطاع على الفور إثبات وجوده ليكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق حيث خاض كل مباريات الفريق في أو في من البداية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا