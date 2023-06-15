بايرن ميونخ الألماني عينه على الكوري "مين جاي"

ياسر رشاد - القاهرة - يجري نادي بايرن ميونخ الألماني مفاوضات لضم الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نادي نابولي الإيطالي.

وأكدت تقارير اليوم " الخميس" أن بايرن أن قلب الدفاع كيم (26 عاماً) أحد اللاعبين الذين يدرس النادي التعاقد معهم لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي قد يرحل إلى باريس سان جيرمان.

وانتقل كيم قبل عام إلى نابولي قادما من فنربخشة التركي واستطاع على الفور إثبات وجوده ليكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق حيث خاض كل مباريات الفريق في الدوري الإيطالي أو في دوري أبطال أوروبا من البداية.