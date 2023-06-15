الجولف ينهى استعداداته لاستضافة بطولات مصر الدولية وشمال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى اتحاد الجولف استعداداته لبطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا التى تقام بملاعب نادى جولف الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيه الجارى.

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وبات ملعب جولف الكاسكيدز والذى يعد واحدا من أفضل وأجمل الملاعب فى مصر والشرق الأوسط جاهزا لاستقبال المشاركين كما جهز فريق عمل سوما باى كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولات الثلاث.

وتصل الوفود المشاركة إلى سوما باى بمدينة الغردقة يوم الثلاثاء المقبل الممثلين لعدد 12 دولة و هى الإمارات وقطر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وكندا وكينيا واسواتينى وغانا و سلطنة عمان بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وتبدأ تدريبات اللاعبين واللاعبات اعتبارا من يوم الوصول ثم المران الرئيسى فى اليوم التالى بينما تنطلق المنافسات الرسمية اعتبارا من الخميس المقبل و تستمر على مدار ثلاثة أيام.

كما ينظم اتحاد الجولف على هامش البطولات الثلاث بطولة كأس الراحلة مها السنوسى المفتوحة للرجال و السيدات.

12 دولة تؤكد مشاركتها فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات بالغردقة

وكانت 12 دولة قد أكدت مشاركتها فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات والتى ينظمها اتحاد الجولف خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيه الجارى بملاعب الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة.

والدول المشاركة هي الإمارات ولبنان والمغرب وتونس وكندا وكينيا واسواتينى وقطر والأردن وغانا و سلطنة عمان بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

كما يقام فى نفس التوقيت بطولة شمال أفريقيا للسيدات وبنفس الملعب الكاسكيدز بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس.

وأنهى نادى جولف الكاسكيدز استعداداته لاحتضان البطولات الثلاث فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر وذلك على ملعبه المصمم من قبل العالمى جارى بلاير أحد أشهر لاعبى ومصممى ملاعب الجولف فى العالم.

ويستهدف اتحاد الجولف توفير فرصة احتكاك قوية للاعبين المصريين مع مدارس مختلفة للعبة من جهة والترويج لسياحة الجولف فى مصر من جهة أخرى حيث يمتاز ملعب الكاسكيدز بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر.