شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على غينيا بالمغرب والتأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.

و ثمّن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الفوز الذى حققه الفراعنة على حساب غينيا والتأهل رسميا لنهائيات الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن تغيير مركزي محمد صلاح و"زيزو" ساعد الفراعنة على تحقيق الفوز ضد غينيا قائلا: "الفوز كان مهما، خضنا اللقاء من أجل الانتصار والمباراة كانت تعتبر صعبة، ولكن سعيد جدا من أداء الفريق وقاتلنا حتى النهاية".

وأكمل المدير الفني للمنتخب الوطني: "هناك بعض اللاعبين لم يحضروا المعسكر الماضي وحضروا معنا المعسكر الحالي وتغلب الآخرون على الإرهاق، والتغيير في التمركز بين صلاح وزيزو ساعدنا وشكل الأمر نقطة قوة لنا في الشوط الثاني".

وواصل فيتوريا تصريحاته: "التنظيم الدفاعي كان جيدا وساعدنا خلال المباراة، ولم نبدأ المباراة بشكل جيد فنيا وفتحنا الملعب بشكل كبير، وهو الأمر الذي استغله الخصم ولكن مع نهاية الشوط الأول كنا أفضل بكثير وتحكمنا في المباراة بعد التعادل".

واختتم فيتوريا: "استقبال الهدف جعلني أشعر بالغضب لأنه كان يجب أن يكون هناك تقارب بين الخطوط، سأراجع حالة اللاعبين وأرى من يستطيع اللعب في ودية جنوب السودان ومن سوف يخرج من القائمة".