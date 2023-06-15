شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم شبان قنا 2/1 ويُكمل مثلث الصاعدين للدورى الممتاز مع زد والبلدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صعد فريق الجونة للدوري الممتاز بعد فوزه علي شبان قنا بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولي لدورى القسم الثاني .
ورفع الجونة رصيده الي 69 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن لافيينا الذى حقق الفوز علي أسمنت أسيوط .
وعاد الجونة لدورى الأضواء بعد موسم واحد فقط قضاه في القسم الثاني.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز