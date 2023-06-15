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الجونة يهزم شبان قنا 2/1 ويُكمل مثلث الصاعدين للدورى الممتاز مع زد والبلدية

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القاهرة - سامية سيد - صعد فريق الجونة للدوري الممتاز بعد فوزه علي شبان قنا بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولي لدورى القسم الثاني . 

 

ورفع الجونة رصيده الي 69 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن لافيينا الذى حقق الفوز علي أسمنت أسيوط .

 

وعاد الجونة لدورى الأضواء بعد موسم واحد فقط قضاه في القسم الثاني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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