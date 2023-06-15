شكرا لقرائتكم خبر عن "لم يغب طويلاً.. مرحباً بعودتك" ..رابطة الأندية تهنئ الجونة بالتأهل للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، فريق الجونة بعد عودته إلى الدوري الممتاز عقب الفوز على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف في جولة الحسم والأخيرة بالقسم الثاني.

ويعتلى نادى الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 69 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا صاحب الوصافة بنقطة.

وكتب حساب رابطة الأندية المصرية لكرة القدم عبر تويتر: "لم يغب طويلاً.. مرحباً بعودة الجونة إلى الدوري المصري الممتاز مجدداً".

في ذات السياق ، نجح بلدية المحلة في تحقيق الفوز على دكرنس برباعية نظيفة فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد دكرنس في الجولة الأخيرة لمسابقة دورى القسم الثانى ليعود أبناء المحلة لدورى الأضواء بعد غياب 15 عاما عن الدورى .

ونجح وحيد محسن مهاجم بلدية المحلة في إحراز الهدف الثانى له والرابع لفريقه في مرمى دكرنس لتصبح النتيجة 4 / 0 .