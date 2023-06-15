شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعفى محمد صلاح و5 لاعبين من ودية المنتخب أمام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين واعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة.

واللاعبون هم : محمد صلاح، محمد الشناوي ،عمر مرموش، مصطفى محمد ،حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.