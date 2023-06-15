شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحسينى رئيسا للمكتب الفنى بالاتحاد الدولى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الإسبانى انطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه والمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للعبة تشكيل المكتب الفنى للاتحاد الدولى للكاراتيه وإختيار المهندس محمد الحسينى رئيسا للمكتب الفنى .

ويعد هذا المنصب هو اعلى منصب رياضى و لم يقلده اى عربى او افريقى من قبل و جاء هذا الاختيار بعد إساهمات المهندس الحسينى فى المجتمع الدولى لرياضة الكاراتيه حيث شارك فى تعديل قانون اللعبة وتنظيم اكثر من حدث دولى ورئاسة العديد من البعثات .

من جانبه ، قال الحسينى انه لولا دعم الدولة المصرية وزملاءه بالاتحاد المصرى للكاراتيه وعلى رأسهم محمد الدهراوى رئيس الاتحاد لما وصل لهذا المنصب الرفيع.