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محمد الحسينى رئيسا للمكتب الفنى بالاتحاد الدولى للكاراتيه

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القاهرة - سامية سيد - قرر الإسبانى انطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه والمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للعبة تشكيل المكتب الفنى للاتحاد الدولى للكاراتيه وإختيار المهندس محمد الحسينى رئيسا للمكتب الفنى .

 

ويعد هذا المنصب هو اعلى منصب رياضى و لم يقلده اى عربى او افريقى من قبل و جاء هذا الاختيار بعد إساهمات المهندس الحسينى فى المجتمع الدولى لرياضة الكاراتيه حيث شارك فى تعديل قانون اللعبة وتنظيم اكثر من حدث دولى ورئاسة العديد من البعثات .

 

من جانبه ، قال الحسينى انه لولا دعم الدولة المصرية وزملاءه بالاتحاد المصرى للكاراتيه وعلى رأسهم محمد الدهراوى رئيس الاتحاد لما وصل لهذا المنصب الرفيع.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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