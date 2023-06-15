شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يدرس الدفع بالتونسى فراس بن عافى أساسياً أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي الدفع بالمهاجم التونسي فراس بن عافي بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في كأس مصر.

وقدم المهاجم التونسي مستويات جيدة في الدقائق التي شارك فيها مع الفريق في الدوري وكأس الرابطة للمحترفين .

ويسعى القبرصى بابا فاسيليو من الفوز على طلائع الجيش والتأهيل إلى دور الثمانية للمنافسة على لقب بطولة كأس مصر هذا الموسم.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر يوم 23 من الشهر الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في تمام الساعة السادسة و النصف مساء ثم يستضيف الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم 29 وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 11 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.