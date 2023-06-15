شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الثلاثي زد وبلدية المحلة والجونة فى طريق التأهل للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت أضلاع مثلث الفرق المتأهله إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، وذلك بتأهل الثلاثي، زد، بلدية المحلة، والجونة، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني والتي كشفت عن ثالث المتأهلين وهو فريق الجونة، حيث حسم زد تأهله أولاً في الجولة 29، ثم تأهل بلدية المحلة ولحق بهم فريق الجونة.

زد

تأهل فريق نادي زد إلى الدوري الممتاز وذلك بعد الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3/1 في مباراة الجولة الـ29 من مجموعة القاهرة الثانية في القسم الثاني الممتاز ب والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ووصل زد إلى النقطة 62 بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 54 نقطة في المركز الثاني، ليتأكد تأهل زد رسمياً دون حاجة إلى انتظار نتيجة الجولة الأخيرة.

الجونة

تأهل فريق الجونة إلى الدوري الممتاز عقب الفوز على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف في جولة الحسم والأخيرة بالقسم الثاني، واعتلى نادى الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 69 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا صاحب الوصافة.

بلدية المحلة

نجح بلدية المحلة في تحقيق الفوز على دكرنس برباعية نظيفة فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد دكرنس في الجولة الأخيرة لمسابقة دورى القسم الثانى ليعود أبناء المحلة لدورى الأضواء بعد غياب 15 عاما عن الدورى .

وتصدر فريق بلدية المحلة جدول ترتيب مجموعة بحري في دوري القسم الثاني برصيد 58 نقطة، فيما يحتل فريق طنطا المركز الثاني برصيد 57 نقطة بعد الفوز علي المنصورة بنتيجة 2-1.