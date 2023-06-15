موعد مواجهة الزمالك المقبلة بالكأس والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو، في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة بعد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو الجاري ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية للأندية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته القوية للمواجهات المقبلة، عقب فترة التوقف الدولي بسبب خوض المنتخب الوطني لمواجهة غينيا بالأمس، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بتفوق مصر بثنائية لهدف وحسم التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا العام المقبل بكوت ديفوار.

مران الزمالك الأخير ..

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، في مران أمس الأربعاء تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين.

جاء ذلك استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر، على هامش المران الذي أقيم صباح أمس الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة في الجزء الأول تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال البدنية.

بينما شهد الجزء الثاني من المران تنفيذ تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأبيض على منح اللاعبين تعليمات ونصائح خاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية، ضمن البرنامج الموضوع لهم خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى خلال الارتباطات المحلية والعربية المقبلة.

ويستعد الفارس الأبيض ، للظهور المحلي من جديد عقب فترة الغياب بمواجهة قوية أمام فاركو في دور الـ16 لكأس مصر نسخة العام الحالي، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.