مرتضى منصور يعلن اتفاقه مع وزارة المالية لرفع الحجز عن أرصدة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يتقدم بالتحية لأعضاء الجمعية العمومية بعد اقبالهم على سداد الاشتراكات السنوية في الأيام الماضية للمساهمة في انعاش خزينة النادي.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه قام بتنفيذ مبادرتين الأولى مع وزارة المالية وتم تشكيل لجنة وتم الاتفاق على رفع الحجز عن أرصدة النادي.

وأضاف أن المبادرة الثانية مع اتحاد الكرة بشأن جدولة المستحقات المالية المتأخرة للجبلاية لدى النادي.

وشدد على أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق رفض مبادرة لحل أزمة مستحقاته لدى النادي لرفع الحجز عن أرصدة النادي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

طلب الكولومبي كارلوس ألبرتو أوسوريو، المدير الفني للزمالك من الجهاز الإداري، الاتفاق مع أحد فرق الدرجة الأولى للعب مباراة وديه خلال 48 ساعة مقبلة، استعدادا لمواجهة فاركو في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر المقررة يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة.

واصل البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت خلال الأيام الماضية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

وخاض "سامسون" مجموعة من التدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وانتظم المغربي أحمد بلحاج في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.