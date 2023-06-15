التعادل يحسم مواجهة المنتخب الأولمبي وغانا وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل منتخب ، المواجهة الودية التي انتهت منذ قليل بين المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره الغاني، والتي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الإسكندرية، في إطار استعدادات الثنائي لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام ، والتي تستضيف دولة المغرب فعالياتها بداية من يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبل.



ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة رفقة كل من “مالي ،الجابون والنيجر”.

ونجح المنتخب الغاني في التقدم بالهدف الأول عند الدقيقة العاشرة عبر ركلة جزاء سجلها بنجاح اللاعب دانيال بارنيه، في الوقت الذي أهدر فيه إبراهيم عادل ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني في الدقيقة 21، قبل أن يسجل إبراهيم عادل عند الدقيقة 39 هدف التعادل لمصر.

تشكيل المنتخب الأولمبي في اللقاء ..

وبدأ المنتخب الوطني الأولمبي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف.

ثنائي الهجوم : الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الوطني مواجهاته بالبطولة الأفريقية بملاقاة النيجر يوم 25 يونيو ، خلال المواجهة التي تقام بمدينة طنجة المغربية مقر استضافة مواجهات منتخب مصر بالمجموعة.