مرتضى منصوريعلن موعد تجديد عقد سيف جعفر مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيوقع غدا على عقود التجديد للفريق الأبيض، لاسيما وأن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" أنهينا أزمة عقد التونسي سيف الدين الجزيري، في حين سينتهي عقد التونسي حمزة المثلوثي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع قائلا:" أشكر أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين، لأنهم أثبتوا للدنيا بأنهم على قدر المسؤولية، واستطاعوا منذ يوم الخميس الماضي ضخ أموال عديدة للنادي عن طريق سداد اشتراك العضويات "..

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساء اليوم الخميس بصالة محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك، للحديث عن تفاصيل بناء المشروع الضخم وهو بناء استاد الزمالك.

كما سيتحدث رئيس القلعة البيضاء عن نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر ومستشفي وفندق استثماري ومول على مساحة 129 فدان في أرقي الأماكن بمدينة 6 أكتوبر سيتم دراسة انشائهم في الفترة المقبلة.

وسيعلن رئيس الزمالك عن شروط الاشتراك في النادي الذي ستنتهي المرحلة الأولي منه خلال 6 أشهر تقريبا.