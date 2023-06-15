ظهور أول وعودة جديدة للمتأهلين الموسم المقبل للممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن ثلاثي القسم الثاني لكرة القدم، من حجز بطاقة الصعود الى الدوري الممتاز المصري، عقب اعتلاء كل منهم صدارة مجموعته بالدرجة الثانية.

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يعتبر نادى زد أول من حجز بطاقة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة، عقب تصدره ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 62 نقطة، فيما تأهل نادى بلدية المحلة إلى الدوري الممتاز بعد اعتلائه صدارة مجموعة بحري برصيد 58 نقطة، وأخيرًا تمكن نادي الجونة من التأهل الى الممتاز أ بعد صدارة مجموعة الصعيد برصيد 69 نقطة بالمسابقة.

زد الوافد الجديد على الدوري المصري الممتاز:

يعد فريق الكرة الأول بنادي زد وافدًا جديدًا على الدوري المصري الممتاز بعد تقديمه نتائج أكثر من رائعة بالقسم الثاني استحق عنها الصعود إذْ خاض 69 مباراة، جمع منها 62 نقطة، حققَّ الفوز فى 17 مواجهة، وتعادل في 11 آخرين، وخسر لقاءً وحيدًا.

بلدية المحلة في الدوري الممتاز بعد غياب 11 عامًا:

كتب فريق الكرة الأول بنادي بلدية المحلة تاريخًا جديدًا أعاد أمجاد الماضي عندما استطاع الجيل الحالى حجز بطاقة الصعود لدوري الأضواء بعد غياب 11 عامًا عن الأضواء، عقب 30 جولة بالقسم الثاني حققَّ من خلالها 58 نقطة، فاز 16 مباراة، تعادل 10 آخرين، و لقي الهزيمة في 4 لقاءات.

الجونة غياب موسم وحيد وعودة سريعة للممتاز:

استطاع فريق الجونة العودة سريعًا بعد غياب عام كامل بعد هبوطه الموسم الماضي عقب اعتلاء صدارة مجموعة الصعيد برصيد 69 نقطة، حقق الانتصار فى 21 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وهزم 3 آخرين.

حجز فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرؤوف المدير الفني وحسام أسامة المدرب العام وبرئاسة مصطفى الشامي بطاقة التاهل للدوري الممتاز رسميًا بعد الفوز الكبير الذي حققه البلدية على دكرنس برباعية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب دكرنس في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني وبهذا الفوز رفع البلدية رصيده من النقاط الي 58 نقطة منفردًا بالصدارة.

فيما حققَّ طنطا فوزًا معنويًّا على المنصورة 2/ 1 أحرز تقدم طنطا بهدف أول عن طريق محمود عفروتو وأحرز هدفي طنطا ميدو جمال بهذه النتيجة رفع طنطا رصيده من النقاط إلي 57 نقطة في المركز الثاني.