مرتضى منصور يقرر تقديم شكوى جديدة ضد كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض مقارنة ناديه بأي فريق أخر، في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم : "مجلس إدارة النادي محترم ومنتخب ويأخذ قراراته في الوقت المناسب".

وشدد على أن الزمالك سيتقدم بشكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي في الوقت المناسب كي يتم إيقاف اللاعب في الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

أعلن نادي نانت الفرنسي الحصول على خدمات النجم المصري الدولي مصطفي محمد لاعب فريق جالطة سراي التركي ونادي الزمالك السابق، وذلمك لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وبعد تألقه اللافت في الموسم المنقضي.

تعاقد نانت مع مصطفي محمد من جالطة سراي بعقد ينتهي في يونيو عام 2027، لأربعة مواسم، وكان اللاعب المصري قد انتقل من الفريق التركي للدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنقضي.

وضع جالطة سراي بند في عقد مصطفي محمد يفيد بأحقية الشراء للفريق الفرنسي مقابل 6 مليون يورو، وهو ما تم تفعيله بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء.

مكاسب الزمالك من انتقال مصطفي محمد لـ نانت

تعاقد نادي جالطة سراي مع مصطفي محمد من نادي الزمالك مقابل 4 ملايين يورو مع أحقية الشراء النهائي للفريق التركي، كما وضع الفارس الأبيض في العقد وجود حصوله على نسبه من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا عبر نادي جالطة والتي وصلت إلى نسبة 15% يحصل عليها الأبيض مقابل إعادة بيع مهاجمه السابق.

و يحصل الزمالك "بموجب العقد" على نسبة 15% من صافي الربح بعد خصم أي مبالغ تلقتها القلعة البيضاء من الفريق التركي، وحصل الأبيض من قبل من الفريق التركي على 2 مليون دولار مقابل الإعارة بالإضافة إلى 4 مليون دولار مقابل تفعيل بند الشراء.