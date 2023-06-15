وادي دجلة يستلم درع الاسكواش العام في احتفاليه كبرى

ياسر رشاد - القاهرة - وادي دجلة، نظم اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة احتفالية كبيرة لتكريم الفائزين في الموسم الرياضي المنتهي بعد ماراثون كبير بين جميع الاندية في كافه الأعمار السنية.

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وحضر مراسم فعاليات التكريم عاصم خليفة رئيس الاتحاد وكريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي وعضو مجلس ادارة اتحاد الاسكواش وسط حضور كبير مع جميع الاندية المشاركة في نشاطات الاتحاد..وسلم رئيس الاتحاد الدرع العام للناشئين والناشئات لنادي وادي دجلة بعد فوزه بالمركز الاول وحصل علي المركز الثاني نادي سموحة وجاء في المركز الثالث نادي بلاك بول وفاز النادي الاهلي بالمركز الرابع.

وادي دجلة يتسلم درع الاسكواش العام

تصريحات رئيس اتحاد الاسكواش

وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بختام الموسم وسط منافسة كبيرة وقوية بين جميع الاندية موجها خالص شكره الي جميع القائمين علي تنظيم الموسم الرياضي وقال ان المنافسات اقيمت بشكل قوي ويليق بحجم المنافسة بين جميع الفرق.



وقال انه يأمل في تحقيق المزيد من الاهداف في الموسم الجديد خاصة وانه هناك مواهب جديدة ستكون امتداد لابطال العالم للمنتخبات الوطنية.

ويحرص نادي اليجريا على استضافة سلسلة من البطولات الدوليه في الاسكواش تحت رعاية الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، والتي ستضم 9 بطولات على مدار عام 2023.

وتشهد سلسلة البطولات مشاركة لاعبون ولاعبات محليين ودوليين ضمن فئات مختلفة من منافسات الاسكواش، منها بطولة لاعبي الاسكواش للناشئين تحت 9 سنوات، وبطولة Satellite للاعبين الذين بدأوا مسيرتهم الاحترافية، وبطولة Challenger للمحترفين الذين حققوا تقدمًا في اللعبة على المستوى الدولي.

وبالفعل، بدأت سلسلة البطولات الثلاث الأولى في فبراير 2023، بما في ذلك بطولة الاسكواش تحت 9 سنوات وبطولة Satellite للاسكواش للرجال والسيدات.

وتدعم سوديك الاسكواش كرياضة مصرية رائدة، حيث قامت على مدار العامين الماضيين برعاية بطولة CIB العالمية للاسكواش 2022، والتي تعد من أكبر البطولات في تاريخ الاسكواش الدولي، وبطولة CIB مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2022، وأول بطولة عالمية للناشئين في مصر، فضلاً عن رعاية بطلي العالم علي فرج وهانيا الحمامي.