الدوري المغربي.. ترتيب المسابقة بعد فوز الجيش الملكي وتعادل الوداد

ياسر رشاد - القاهرة - الدوري المغربي، يعتلي فريق الجيش الملكي صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المغربي برصيد 60 نقطة، بعد خوض 27 جولة منذ انطلاق البطولة، فيما يلاحقه الوداد في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بالترتيب.

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ترتيب الدوري المغربي

ويأتى فريق الفتح الرباطي في المركز الثالث برصيد 50، فيما يقع أوليمبك أسفي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ويحتل الرجاء المركز الخامس في الترتيب برصيد 39 نقطة، كما يقع نهضة بركان في المركز السادس برصيد 37 نقطة بجدول المسابقة.

نتائج الجولة الـ 27 في الدوري المغربي



حسنية أكادير 0–0 الوداد الرياضي

شباب المحمدية 3–0 المغرب الفاسي

الدفاع الجديدي 0–1 مولودية وجدة

الجيش الملكي 1–0 أولمبيك خريبكة

الرجاء الرياضي 2 –1 نهضة بركان

اتحاد تواركة 2 –2 اتحاد طنجة

أولمبيك آسفي 0–1 الفتح الرياضي

المغرب التطواني 1–2 شباب السوالم



ونشر الوداد المغربي ، تعليقا على على فقدان اللقب الأفريقي بأرضه ووسط جماهيره أمام الأهلي بعد هزيمة القاهرة بثنائية لهدف، والتعادل الإيجابي إيابًا بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكتب عبر الصفحه الرسمية قائلًا: “من خلال الصعود والهبوط، نقف متحدين… الرحلة مستمرة، يدا بيد”.

“ننفض الغبار عن أنفسنا ونتجهز للمعركة القادمة. فريقنا جاهز للعودة وتقديم كل ما لديهم في الملعب نحن نقف معًا”.

وحقق الفريق المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي على حساب الأهلي بعد التفوق عليه بمركب محمد الخامس بثنائية دون رد بعد مباراة وحيدة أقيمت في الدار البيضاء، كما سبق لفريق الوداد التتويج باللقب القاري عام 2017 على حساب الأهلي أيضًا بعد التعادل الإيجابي في القاهرة بهدف لمثله، ثم الفوز في المغرب بهدف نظيف.

وتمكن الوداد محليا، من تحقيق بطولة الدوري 22 نسخة، فيما توج بكأس العرش 9 مرات، وحصل على كأس السوبر 16 آخرين.

وفي سياق أخر، استطاع قاريًا ودوليًا، التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرة، وكأس الكؤوس الأفريقية نسخة واحدة، والكأس الأفروآسيوية للأندية مرة، وكأس الملك محمد الخامس كذلك نسخة، وكؤوس شمال إفريقيا أربع نسخ.

وتوج الوداد المغربي بالبطولة العربية للأندية البطلة مرة واحدة وكأس السوبر العربي مرة واحدة عبر تاريخه.