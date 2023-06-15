هل اجتمع صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان في المغرب؟.. وكيل اللاعب يوضح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نفى رامي عباس، وكيل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، الأنباء المتداولة حول لقاء جمع بين النجم المصري وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتب رامي عباس عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر": "لا، لم يلتقِ به، هذه هي القصة باختصار".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن لقاء في المغرب جمع بين رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وكان الخليفي في المغرب لحضور إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد الرياضي والأهلي المصري، فيما حلّ صلاح مع منتخب بلاده لمواجهة غينيا في مدينة مراكش.

وقال موقع "سبورت بايبل" إن اللقاء بين صلاح والخليفي يأتي في ظل تكهنات بشأن مستقبل اللاعب المصري مع ليفربول، ومستقبل سان جرمان بعد مغادرة عدة لاعبين، أبرزهم ليونيل ميسي.

ورجح المصدر أن يكون الخليفي اقترح على صلاح أن يحل محل ميسي في "حديقة الأمراء".

وفي وقت سابق من هذا العام، جمع لقاء آخر بين صلاح والخليفي في العاصمة البريطانية لندن.

من جانبه، أكد روبي فاولر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز، يمكن استهدافه من قبل إدارة ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف روبي فاولر، فى مقال بجريدة "ديلي ميرور" البريطانية، "أعتقد أن محمد صلاح يمكن استهدافه هذا الصيف، ولن يصدمنى على الإطلاق إذا جاء كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجله فى محاولة للحصول عليه".

وشدد روبي فاولر، "لا أعتقد أن جماهير ليفربول يجب أن تكون قلقة للغاية لأنه وقع عقداً طويلاً وقد أثبت النادي في السنوات القليلة الماضية أنه لن يضطر الى بيع أحد نجومه الا بشروطهم الخاصة".