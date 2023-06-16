الزمالك: سيف جعفر سيجدد غدا وأنهينا ملف المثلوثى

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس إدارة نادى الزمالك أن سيف فاروق جعفر سيجدد عقده مع الأبيض غدا الجمعة، وأضاف مجلس الزمالك: "سيف جعفر سيوقع عقود تجديد مع الزمالك غدا"، وتابع المجلس: "أنهينا أزمة عقد سيف الجزيري، كما انتهى عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك وجار التعاقد مع نجم كرة سلة كبير".

على صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية أن الجزائرى كسيلة بوعالية لاعب خط وسط فريق شبيبة القبائل الجزائرى دخل دائرة اهتمامات ناديى الأهلى والزمالك تمهيدا لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية لضمه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع competition.dz الجزائرى إن كسيلة بوعالية من بين أهداف العديد من الأندية على رأسهم الأهلى والزمالك ونادى سانت إيتيان الفرنسى، والصفاقسى التونسى من أجل الاستفادة من خدماته فى الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن إدارة النادى الجزائرى لا تريد التنازل عن خدمات اللاعب خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن اللاعب يمتلك عقدًا حتى يونيو 2025.

وأشار الموقع إلى أن إدارة شبيبة القبائل سوف تعقد جلسة مع اللاعب من أجل تعديل عقده سواء من الناحية المالية بجانب وضع شروط حال تلقيه عرضا مناسبا.

وسيكون النادى الأهلى فى تحدٍ جديد عندما يلتقى اتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الأفريقى، وذلك بعد تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، وتتويج اتحاد العاصمة بالبطولة الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

ووفقا لأجندة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف تُقام مباراة الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس الجارى فى استاد القاهرة باعتبار الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، وذلك حال عدم إسناد التنظيم إلى قطر كما حدث فى وقت سابق.

وحال نجاح الأهلى فى التتويج بلقب السوبر الأفريقى سيحصل على 200 ألف دولار وفقاً للائحة الاتحاد الافريقى الكاف فيما يحصل الوصيف على مبلغ 150 ألف دولار.

وكانت اللائحة الخاصة بالجوائز المالية للبطولة الأفريقية جرى تغييرها منذ عام 2019 لتتضاعف مكافأة الفائز من 100 إلى 200 ألف دولار، بالإضافة إلى مضاعفة جائزة الوصيف من 75 إلى 150 ألف دولار.