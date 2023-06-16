شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل: أداء منتخب مصر الأولمبي يتطور.. وحلمنا التأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم عادل لاعب وقائد المنتخب الأولمبي، عن أهمية تطور اداء المنتخب رغم التعادل الذى حققه أمام غانا بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذى جمعهما على استاد الإسكندرية.

وقال عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبوتس عقب اللقاء: "أداء المنتخب بيتطور ماتش عن ماتش ونتمنى تحقيق حلمنا بالصعود للأولمبياد".

وأوضح قائد المنتخب الأولمبي: "تجربة مفيدة أمام غانا، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في البطولة القارية، كل اللاعبين لديهم تركيز كبير وكنا الأفضل في اللقاء الودي وأضعنا العديد من الفرص".

وواصل: "ميكالي غير طريقة اللعب أثناء اللقاء، وطالبنا بتضييق المساحاتأمام المنافس، لكن وجدنا بعض الصعوبات في تطبيق طريقة اللعب".

وحسم التعادل الايجابي نتيجة المباراة الودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الغاني، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تقدم المنتخب الغاني بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء سجلها دانيال بارنيه، وأهدر إبراهيم عادل ضربة جزاء للمنتخب بالدقيقة 21 كانت كفيلة بإدراك التعادل، لكن نفس اللاعب عاد وسجل هدف التعديل في الدقيقة 39 لينتهي الشوط علي وقع التعادل الايجابي.