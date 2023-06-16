شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير فخري وأشرف والدبيس وخليل بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مسئولو النادي الأهلي ملف مصير بقاء الرباعي الشاب محمد فخري ومحمد أشرف وكريم الدبيس ورأفت خليل إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لتحديد موقفهم من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل أو الإعارة.

ويحدد كولر موقفه من بقاء الرباعي الشاب أو الموافقة على خروجهم للإعارة للحصول على فرصة المشاركة، في ظل عدم المشاركة بشكل كافي مع الفريق الأحمر وابتعادهم عن خوض احتكاكات تزيد من خبراتهم الفنية.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم ملف اللاعبين الشباب المقيدين في صفوف الفريق الأحمر، في ظل وجود اتجاه في إعارة البعض منهم حال خروجهم من حسابات المدير الفني من أجل الحصول على فرصة المشاركة بعيدا عن الأهلي.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين عدة أسماء لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما مع اقتراب رحيل حمدي فتحي والانضمام إلى نادي الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويفكر مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع تعويض غياب حمدي فتحي من لاعبيه المعارين لأندية أخرى وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين الثنائي كريم نيدفيد المعار إلى فيوتشر وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري.

كما يتفاوض النادي الأهلي مع نادي فيوتشر للتعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب الوسط من أجل ضمه فى الصيف الجاري، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويظهر اسم أكرم توفيق الذي يجيد اللعب في منطقة وسط الملعب وقادر على تعويض غياب حمدي فتحي بعدما اقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي، لاسيما مع تألق محمد هاني في الجبهة اليمنى، ليعود أكرم إلى مركزه الأساسي في وسط ملعب الأهلي.

كما يوجد أسماء أخرى مرشحة لتدعيم وسط الأهلي من الناشئين مثل أحمد نبيل كوكا وميدو نبيل وأحمد خالد كباكا، باعتبارهم من اللاعبين أصحاب المهارات العالية وقادرين حال الحصول على فرصة كاملة في تقديم الإضافة لوسط ملعب الفريق الأحمر.