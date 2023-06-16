شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يلغى الراحة فى معسكر المنتخب الأولمبى ويطير للمغرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، السفر للمغرب غدا الجمعة، لبدء معسكر جديد في مدينة الرباط، يتخلله ودية أخرى أمام الكونغو.

وقدم ميكالي موعد السفر لغد الجمعة بدلا من بعد غد السبت، بعد اللقاء الودي الذى جمع المنتخب اليوم أمام غانا.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو المنتخب صباح غد الجمعة، في الثامنة ونصف صباحا، على أن يصل المنتخب مطار كازبلانكا في الثانية عشر ظهر، وينتقل الفراعنة إلأى الرباط لبدء المعسكر.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة الودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الغاني، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تقدم المنتخب الغاني بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء سجلها دانيال بارنيه، وأهدر إبراهيم عادل ضربة جزاء للمنتخب بالدقيقة 21 كانت كفيلة بإدراك التعادل، لكن نفس اللاعب عاد وسجل هدف التعديل في الدقيقة 39 لينتهي الشوط علي وقع التعادل الإيجابي.