شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر من المصري 2/1 ودياً قبل مواجهة فاركو فى الكأس ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الزمالك من المصري خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس، بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجارى.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد التوقف الدولى أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة كافة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، وتسببت في تراجع المستوى وفقدان النقاط المستمر.

ويكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو استعداداته لمواجهة فاركو ببطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتأهل الزمالك لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.