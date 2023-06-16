7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 15 / 6 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 6 / 2023 فى مقدمتها، أكرم توفيق وكريم فؤاد يقتربان من المشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية.

أكرم توفيق وكريم فؤاد يقتربان من المشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية

اقترب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الأهلي من الانتظام في تدريبات فريقهما الجماعية، بعدما قطعا شوطا كبيرا في برنامج التأهيل الخاص بهما منذ إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على غينيا بالمغرب والتأهل لأمم أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. فيتوريا يعفى محمد صلاح و5 لاعبين من ودية المنتخب أمام جنوب السودان قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين واعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة.

المنتخب الأولمبى يتعادل مع غانا 1-1 استعدادا لأمم أفريقيا

حسم التعادل الايجابي نتيجة المباراة الودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الغاني، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

3 أندية قطرية تهتم بضم أفشة.. وصراع ثلاثى على الشحات كشف تقارير صحفية قطرية عن اهتمام أندية الدوري القطري بالتعاقد مع ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم صفوفهم في الموسم الجديد. محمود علاء أول العائدين إلى الزمالك نهاية الموسم كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى أن اللاعب تأكد بشكل نهائى عودته للفريق الأبيض نهاية الموسم بعد انتهاء مهمته مع سيد البلد،رغم رغبة الأخير فى تجديد إعارة اللاعب.

الجونة يهزم شبان قنا 2/1 ويُكمل مثلث الصاعدين للدورى الممتاز مع زد والبلدية

صعد فريق الجونة للدوري الممتاز بعد فوزه علي شبان قنا بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولي لدورى القسم الثاني .