شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم الهلال الليبي 1/0 استعدادا لمواجهة المصرى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق فيوتشر على نظيره الهلال الليبي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة النادي المصري بكأس الرابطة، وأحرز الغيني حاجي باري مهاجم فيوتشر هدف المباراة الوحيد.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.