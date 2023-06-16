شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ أندية زد والجونة وبلدية المحلة بالتأهل للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اتحاد الكرة التهنئة للصاعدين الثلاثة إلى دورى الأضواء والشهرة عن القسم الثاني، بعد اكتمال الفرق الثلاثة بصعود الجونة اليوم ومن قبلها بلدية المحلة أمس وزد قبل أيام قليلة.

وقال الاتحاد في بيان تهنئه: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التهاني لأندية زد وبلدية المحلة والجونة بمناسبة الصعود لدورى رابطة الأندية المحترفة موسم 2023 / 2024، متمنيا لهم ولجميع الأندية المصرية دوام التوفيق والسداد".

وتأهل فريق نادي زد إلى الدوري الممتاز وذلك بعد الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3/1 في مباراة الجولة الـ29 من مجموعة القاهرة الثانية في القسم الثاني الممتاز ب والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ووصل زد إلى النقطة 62 بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 54 نقطة في المركز الثاني، ليتأكد تأهل زد رسمياً دون حاجة إلى انتظار نتيجة الجولة الأخيرة.

وتأهل فريق الجونة إلى الدوري الممتاز عقب الفوز على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف في جولة الحسم والأخيرة بالقسم الثاني، واعتلى نادى الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 69 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا صاحب الوصافة.

كما نجح بلدية المحلة في تحقيق الفوز على دكرنس برباعية نظيفة فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد دكرنس في الجولة الأخيرة لمسابقة دورى القسم الثانى ليعود أبناء المحلة لدورى الأضواء بعد غياب 15 عاما عن الدورى، وتصدر فريق بلدية المحلة جدول ترتيب مجموعة بحري في دوري القسم الثاني برصيد 58 نقطة، فيما يحتل فريق طنطا المركز الثاني برصيد 57 نقطة بعد الفوز علي المنصورة بنتيجة 2-1.