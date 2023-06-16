شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر وغينيا .. فيتوريا يمنح الفرصة للبدلاء بعد التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة مصر وغينيا ما زالت تشغل اهتمام الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في الشارع المصري بعدما أعلنت تأهل الفراعنة بشكل رسمي لأمم أفريقيا المقبلة المقرر إقامتها في كوت ديفوار أوائل العام المقبل.

الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قرر إراحة 6 لاعبين وإعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.

وتتجه النية في الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمنح الفرصة لعدد من البدلاء في ودية جنوب السودان بعد إراحة 6 من العناصر الأساسية.

ووصلت عصر اليوم، الخميس، بعثة منتخب مصر الأول مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة مُتصدراً المجموعة الرابعة بالتصفيات ويتأهل رسميا

وحقق البرتغالي روي فيتوريا أفضل انطلاقة لمدب محلى أو أجنبي مع منتخب مصر في الألفية الجديدة، بعدما حصد 6 انتصارات في أول 6 مباريات سواء رسمية أو ودية كان أخرها الفوز أمام غينيا، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، على ملعب مراكش الكبير بالمغرب.

ولم يسبق لأي مدرب منذ عام 2000 أن حقق 6 انتصارات في أول 6 مواجهات، وكانت الانطلاقة الأفضل قبل فيتوريا من نصيب حسن شحاته الذي حقق 5 انتصارات وتعادل في أول 6 لقاءات، ليكون فيتوريا صاحب الانطلاقة الأفضل حتى الآن.

فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 6 مباريات، من بينهما ثلاث مباريات ودية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه هدف وحيد من منتخب بلجيكا.

وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر روي فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية بثلاثة أهداف دون رد على ستاد الإسكندرية سبتمبر الماضي.

بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لُعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف.

وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على استاد الدفاع الجوي الأسبوع الماضي وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد.

الاختبار السادس لفيتوريا تواصلت فيه نغمة الانتصارات، بعدما انتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.