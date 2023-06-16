شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على ساحة دمياط برباعية استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض النادى الإسماعيلى مباراة تجريبية أمام فريق ساحة دمياط انتهت بفوز الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن استعدادات الدراويش لمواجهة أسوان يوم 29 يونيو الجاري في الدوري.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاسماعيلى بهدف من ركلة جزاء عن طريق كريم الديب. وفى الشوط الثانى تعادل ساحة دمياط من ركلة جزاء أحرزها أحمد سميح، ثم تقدم الإسماعيلى بهدف ثان عن طريق محمود زلط فى مرماه، وأضاف الهدف الثالث مروان حمدى ثم أختتم محمد خطارى أهداف المباراة.

الإسماعيلى خاض المباراة بتشكيل مكون من: عبد الله جمال، حمدى النقاز، محمد هاشم، إياد العسقلانى، محمد إيهاب، محمد مخلوف، محمد بحيرى، كريم الديب، بشار أشرف، محمد وجدى، محمود الشبراوي.

وفى الشوط الثانى: محمد عبد الفتاح، عبد الله السعيد، عبد الله حسنى، إياد العسقلانى، مصطفى فارس، محمد بيومى، عمر الوحش، محمد عبد السميع، مروان حمدى، محمد خطارى، محمد زيدان.