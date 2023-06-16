شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الداخلية والإسماعيلي استعدادا لفيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق على خوض مباراتين وديتين بعد مواجهة الزمالك الودية، وذلك في إطار استعدادات الفريق البورسعيدي لمواجهة فيوتشر بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتغلب النادي المصري على نظيره نادي الزمالك، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس، بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع فريق الداخلية في مباراة ودية غداً الجمعة، على أن يواجه الإسماعيلي يوم الأحد المقبل.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجارى.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد التوقف الدولى أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة كافة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، وتسببت في تراجع المستوى وفقدان النقاط المستمر.