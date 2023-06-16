شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بعد الفوز على غينيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المنتخب الوطني احتفالية خاصة بالنجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي والفراعنة، والذي أكمل اليوم عامه الـ 31، وأحضر مسئولو المنتخب تورتة وقام لاعبو المنتخب والجهاز الفني والإداري بالاحتفال بالنجم المصري على أنغام "ابو الفصاد، إيه اليوم الحلو ده، وسطلانة".

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إراحة 6 لاعبين وإعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.