ووكر يفاضل بين الدوري السعودي وشيفيلد يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يفاضل النجم الإنجليزي الدولي كايل ووكر مدافع فريق مانشستر سيتي الانجليزي، بين عدة عروض مقدمه له في الميركاتو الصيفي الحالي للرحيل عن السيتيزنس، وخوض تجربه جديده في الموسم المقبل.

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ينتهي عقد ووكر مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل 2024 ، ويتبقى لصاحب الـ 33 عام موسم واحد فقط مع السيتيزنس قد تسمح للسماوي برحيل اللاعب بأي مبلغ خوفًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

ووكر يفاضل بين الدوري السعودي وشيفيلد

يفاضل الإنجليزي كايل ووكر بين عودته إلى شيفيلد يونايتد ناديه السابق، أو خوض تجربه جديده بالانتقال إلى الدوري السعودي كما فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال للنصر و كريم بنزيما بالانتقال للاتحاد.

لم يتم الكشف عن اسم النادي الذي يريد التعاقد مع اللاعب الانجليزي، لكن ووكر سيكون في طريقه للموافقة على عرض المملكة العربية السعودية بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيقدم للاعب لمدة موسمين.

موقف مانشستر سيتي من رحيل ووكر

يتمتع اللاعب الانجليزي بليقاة بدنية مرتفعه للغاية مقارنة بعمره في الفترة الحالية، و حتى الآن يعتمد عليه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في المباريات بشكل أساسي، و لا يمكن التفريط فيه بسهولة.

انتقل كايل ووكر إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017، قادمًا من توتنهام، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، و الآن يقترب اللاعب من الرحيل مجانًا بعد نهاية عقده.

لم تفتح إدارة مانشستر سيتي خط التفاوض مع الظهير الانجليزي بشان التجديد أو الرحيل في الموسم المقبل، بالرغم من تحقيق الثلاثية التاريخيه في النادي الإنجليزي، و التي كان الظهير الإنجليزي أحد العناصر المؤثره في الحصول عليها.

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