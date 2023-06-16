التعاون يزاحم الشباب على ضم موراتا

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي التعاون السعودي في مزاحمة قوية مع نظيره فريق الشباب، للحصول على خدمات اللاعب الإسباني الفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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وضعت إدارة التعاون اللاعب الفارو موراتا على رأس مطالبها للدعم في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ثورة الأندية السعودية في جلب الصفقات الأوروبية في يونيو الجاري.

التعاون يفاوض موراتا:

وقالت مصادر مقربة من اللاعب الإسباني أن نادي التعاون السعودي عرض على موراتا راتب سنوي قدره 70 مليون يورو في الموسم، مقابل التوقيع لـ 3 مواسم مع سكري القصيم.

ليكون في صراع ومنافسة مع نادي الشباب الذي يريد التعاقد مع اللاعب أيضًا بعد رحيل سانتي مينا.

التعاون يفاضل بين موراتا وإيكاردي:

ينتهي عقد موراتا مع أتليتكو مدريد في 30 يونيو بنهاية الشهر الجاري، وسيكون انتقاله لدوري روشن السعودي مجانًا ولن يكلف فريقه إلى الراتب السنوي فقط لا غير.

ليكون نادي التعاون في مفاضلة قوية بين ضم الفارو موراتا مهاجم الروخيبلانكوس أو التعاقد مع ماورو إيكاردي لقيادة هجوم السكري في الموسم المقبل.

موراتا يحسم موقفه من العروض السعودية:

رغبة موراتا الأولى في الآونة الأخيرة هى البقاء في أوروبا وليس الانتقال للدوري السعودي مثل رونالدو وبنزيما، لكن المبلغ المقدم من الأندية السعودية سيجعل اللاعب يفكر كثيرًا خصوصًا أنه بعيدًا عن المشاركة كأساسي منذ فترة طويلة.

ويأمل نادي التعاون في ضم صفقة عالمية كما فعل النصر وبعده نادي الاتحاد، وشارك صاحب الـ30 عامًا في الموسم الماضي خلال 45 مباراة، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصنع 3 آخرين.

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