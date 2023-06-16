3 أسباب خلف رفض عبدالمنعم لعرض الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - رفض اللاعب الدولي محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي العرض المقدم له من فريق الهلال السعودي، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي بعد تألقه اللاعب في المواسم الماضية.

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عرض نادي الهلال على الأهلي الحصول على خدمات محمد عبد المنعم لمدة 3 مواسم، مقابل حصول المارد الأحمر على مبلغ قدره 12 مليون دولار، للموافقة على بيع عقد المدافع الدولي.

يرغب نادي الهلال في دعم صفوفه بعناصر جديده بعد خسارة دوري أبطال آسيا وبطولة الدوري السعودي، ليقرر الدعم بعدة عناصر في مراكز قلب الدفاع وخط الهجوم.

أسباب رفض انتقال محمد عبدالمنعم للهلال السعودي

رفض المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي رحيل مدافعه إلى نادي الهلال السعودي في الصيف الحالي، ويرجع ذلك لعدة أسباب اولها أن اللاعب أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة بطل إفريقيا في الفترة الاخيره.

ثاني الأسباب هو أن اللاعب أصبح أحد الأعمده الأساسية والتي قرر المدرب كولر أنه سيبني حوله فريقًا جديدًا وقويًا في الموسم المقبل.

ثالث الأسباب هو أن اللاعب يعتبر من أبناء القلعة الحمراء وكان قد تعهد من قبل بالبقاء رفقة الاهلي حتى تحقيق المزيد من البطولات، وتطمح إدارة الأحمر في البناء في الفترة المقبلة بعدد من اللاعب صغار السن بعد تقدم متوسط العمر في الفريق، واستبعاد فكره رحيل اللاعب.

ترغب إدارة الهلال في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، لتحقيق المزيد من النجاح في الموسم المقبل والمنافسة على كافة الألقاب.

أرقام محمد عبدالمنعم مع الأهلى

لعب محمد عبد المنعم صاحب الـ24 عامًا مع النادي الاهلي في 32 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف، كما شارك في 14 لقاء مع منتخب مصر الأول، سجل خلالها هدفين.

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