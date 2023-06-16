إسبانيا تهزم إيطاليا وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب إسبانيا على نظيره إيطاليا بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، على ملعب "دي جرولش فيسته" في مدينة أنسكيده، الهولندية ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الكروي الجاري 2023.

منتخب إسبانيا ضرب موعدًا ناريًا مع كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد الموافق 18 يونيو المقبل، وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب إسبانيا تقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق بريمي بينو ثم أدرك الطليان التعادل سريعًا عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 11، ومع حلول الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة خطف خوسيلو هدف الفوز لمنتخب إسبانيا.

تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لابورت، لو نورماند، خيسوس نافاس.

خط الوسط: ميرينو، جافي، رودري.

خط الهجوم: بينو، موراتا، رودريجو.

تشكيل منتخب إيطاليا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، تولوي، بونوتشي، أكيربي.

خط الوسط: فراتيسي، جورجينيو، باريلا.

خط الهجوم: زانيولو، إيموبيلي، سبينازولا.

يبحث منتخب إسبانيا ومنتخب إيطاليا في صدام اليوم إلى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية أملًا في حصد اللقب الغالي، إذ يتنافس كلا المنتخبين للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.

ويأمل المنتخب الإيطالي إلى الحفاظ على سلسلة أرقامه القياسية في تجنب الخسارة، بعد أن حافظ على سجله من دون هزيمة في آخر 37 مباراة، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق في التاريخ.

والتقى منتخب إسبانيا ومنتخب إيطاليا من قبل في 8 مواجهات إقصائية، إذ فاز في 6 منها، فيما فازت إسبانيا مرتين فقط، وسجلت إيطاليا 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط لمنافسيها.

حجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالمركز الثاني، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الإيطالي من المجموعة الثالثة المشتعلة، إذ نافسه فيها منتخب ألمانيا الذي جاء في المركز الثالث، ومنتخب إنجلترا الذي أنهى في القاع وهبط للدوري ب.