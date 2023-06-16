شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: عشت أسبوعا صعبا وحققنا البطولة الأغلى وتركيزنا على حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن كواليس الضغوط التي تعرض لها قبل أن يحسم الفريق الأحمر تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 على حساب الوداد المغربي.

وكتب معلول عبر حسابه على إنستجرام: "بطولة غالية ربحناها بعد تعب ومجهود كبير.. روح الفريق والإصرار والعزيمة ودعم الجمهور الدائم لنا أسباب رئيسية في تحقيق البطولة، وإن شاء الله نكون موجودين دائما على منصات التتويج".

وأضاف ظهير أيسر الأهلي: "برغم إني عشت أسبوع صعب شوية بعد مباراة الذهاب ولكن بإصرار اللاعبين وعزيمتهم حققتا البطولة الأغلى لينا وللجمهور بالنهاية الحمد لله ومبروك لجمهور النادي الأهلي". واختتم علي معلول: "نطوي الصفحة الآن ونركز في الدوري لنحسمه في أقرب وقت ممكن، والقادم أفضل إن شاء الله.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2023، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيحة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.