شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الاولمبي .. الكونغو آخر بروفة للفراعنة قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الكونفولى يوم 20 يونيو بالمغرب، وتحديدا في مدينة الرباط في آخر بروفة، قبل الدخول في منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو.

وانتظم المنتخب الأولمبى فى معسكر تدريبى مغلق، يوم الاثنين الماضى، بمدينة برج العرب بالإسكندرية فى بداية استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأعلن روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، السبت الماضى، قائمة الفريق النهائية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم، حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.