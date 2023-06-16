إبراهيم عيسى: نجاح صلاح في أوروبا استفز التيارات الإسلامية

الشارقة - اميمة ياسر -

قدم الإعلامي إبراهيم عيسى، التهنئة لقائد المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ31.

وقال الإعلامي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "كل سنه وأنت طيب ونجم كبير ومتألق، محمد صلاح حقق نجاحات كبيرة ومتألق وصاحب جماهيرية ولمعان ونجاح وريادة ونموذج ومثل جيد".

وأشار عيسى، إلى أن محمد صلاح كان له قدرة على إثبات الشخصية المصرية المتفاهم المندمج مع الثقافات الأخرى والتعايش والمسامحة والحالة المتحضرة والتي تظهره بشكل طيب، وهي ما تستفز التيار الإسلام السياسي.

وأوضح الاعلامي، أن قائد المنتخب محمد صلاح يعاني من حملات وهجمات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنه نقيض لما يفضلوه تيارات الإسلام السياسي، مشددًا على أنهم استهدفوه بالتشويش والتشوية.