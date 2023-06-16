مروان عطية يكشف سر انضمامه إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مروان عطية لاعب الأهلي سر تتفضيله الانضمام إلى القلعة الحمراء ورفض الانتقال إلى الزمالك.

وانضم مروان عطية إلى الأهلي في ميركاتو الشتاء بعد صراع كبير من الزمالك لضم لاعب الاتحاد السكندري السابق.

وقال مروان عطية في تصريحات تليفزيونية "أنا أهلاوي منذ صغري، جاء لي أكثر من عرض ومنهم الزمالك، وكان لا يوجد عرض من الأهلي، وعندما أتى عرض النادي الأهلي لم افكر لحظة ووافقت على الفور".

وأضاف لاعب الأهلي "من الصعب اللعب في الأهلي، تلعب كل أسبوع على بطولة وكل بطولة يجب أن تحققها، الأهلي أسمه نادي البطولات، تمتلك ادارة رائعة وكذلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجماهير غفيرة".

وأتم "قبل اللعب في الأهلي كنت أعلم صعوبة الاندماج والنجاح وسط مجموعة تمتلك خبرات كبيرة".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 6 مواجهات عن المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

تصنيف الأهلي ..

كان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قد أعلن خلال وقت سابق من اليوم الخميس ، التصنيف الشهري العالمي للأندية ، والذي تواجد به النادي الأهلي في المركز السادس متفوقًا على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وحصد الأهلي ، الأحد الماضي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي ن ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة.

