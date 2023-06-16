سيد عبدالحفيظ يتجاهل الزمالك في منافسي الأهلي بأفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تجاهل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، نادي الزمالك من قائمة منافسي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية " يوجد أربعة فرق في آخر ست سنوات متواجدين في المنافسة مع الأهلي وهم صن داونز والوداد المغربي والترجي".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي “ أتحدث على المستوى الإفريقي، نهائي القرن كان 2020 الزمالك كان عامل أداء جيد جدًا، وتقابل مع الترجي التونسي وفاز عليه وحظ الزمالك كونه وقع أمامنا في النهائي وحققنا الفوز عليه ”.

وتابع حديثه " من بعد هذه البطولة ابتعد الزمالك من الأدوار الاقصائية، المنافسة مع الزمالك محليًا ستظل للأبد مهما كان مستوى الفريق".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 6 مواجهات عن المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

تصنيف الأهلي

كان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قد أعلن خلال وقت سابق من اليوم الخميس ، التصنيف الشهري العالمي للأندية ، والذي تواجد به النادي الأهلي في المركز السادس متفوقًا على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وحصد الأهلي ، الأحد الماضي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي ن ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة.