المنتخب الأولمبي يواجه الكونغو في بروفة أخيرة قبل أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الكونغو في الشهر الجاري في لقاء البروفة الأخيرة قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق بطولة أفريقيا في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو وانتظم المنتخب الأولمبى فى معسكر تدريبى مغلق، يوم الإثنين الماضى، بمدينة برج العرب بالإسكندرية فى بداية استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب.

وأعلن روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، السبت الماضى، قائمة الفريق النهائية استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم، حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبدالمجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبدالنبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل.

أكد أيمن عبدالعزيز، مدرب منتخب مصر الحالي، أن الفوز على غينيا كان الهدف الأهم في ظل الظروف المحيطة بالمباراة، وحصول المحترفين على إجازات بعد نهاية الموسم وإجهاد لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تصدر المجموعة وأيضًا التصنيف قبل أمم أفريقيا.

وقال عبدالعزيز في تصريحات: "المنتخب تدرب بكامل لاعبيه قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، في ظل ظروف ارتباط لاعبي الأهلي بأداء لقاء الوداد المغربي، وأجندة يونيو دائمًا صعبة للغاية على أي مدرب في ظل حصول بعض المحترفين على راحة".

وأضاف: "هناك الكثير من الإصابات أيضًا مثل حجازي والونش وطارق حامد، كما هناك لاعبين انضمت لمنتخب مصر أول مرة مثل غنام وبوبو وبيكهام، ومن الصعب مشاركتهم بشكل أساسي، لكن نقوم بالدفع ببعض العناصر وفقًا للرؤية الفنية".