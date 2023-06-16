محمد صلاح يقترب من باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، من الانتقال لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

أقرأ ايضًا ..

أصبح صلاح على رأس قائمة فريق العاصمة الفرنسية للتدعيم في يونيو الجاري، خاصة بعد رحيل ليونيل ميسي للدوري الأمريكي في صفقة انتقال حر هي الأبرز في الميركاتو الحالي.

محمد صلاح يقترب من باريس

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو من عام 2024، ويتبقى له مع الريدز موسم وحيد، وحتى الىن لم تعلن إدارة الريدز تجديد عقده بشكل رسمي أو حسم موقفه من الرحيل في الموسم القبل كونه أفضل لاعبي الفريق.

يقترب صاحب الـ 31 عامًا من خوض تجربه اوروبية جديدة عبر بوابة باريس سان جيرمان، وذلك لتعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق انتر ميامي الأمريكي.

ناصر الخليفي السر في مفاوضات صلاح

أكدت تقارير فرنسية أن ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جيرمان قد حرص على مقابلة صلاح في الفترة الاخيرة، وتحدث معه حول إمكانية الانتقال للدوري الفرنسي في الموسم المقبل

لم يتخذ محمد صلاح أي قرار رسمي حتى الآن بشان مستقبله مع ليفربول، بالرغم من وصول أكثر من عرض أوروبي للاعب وغيرها من العروض السعودية التي ترغب في التعاقد مع النجم المصري.

يسعى ريال مدريد للحصول على خدمات كيليان مبابي من باريس سان جيرمان و الذي يضع فكرة مفاوضات العملاق الفرنسي مع محمد صلاح لضمان وجود بديل جيد حال رحيل مبابي بعد ليونيل ميسي.

العروض المقدمه لمحمد صلاح

حصل النجم المصري محمد صلاح على عدة عروض في يونيو الجاري من بينها من ريال مدريد و باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى وجود اهتمام من نادي الهلال السعودي، لكن اللاعب قرر البقاء في أوروبا بالموسم المقبل .

سيغيب صلاح عن ليفربول في أول 7 مواجهات بالموسم الجديد و من بينها مباريات أرسنال وتشيلسي، وذلك بسبب مشاركة الفرعون المصري مع منتخب الساجدين في بطولة أمم أفريقيا 2023 بالساحل العاج .

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الالكترونية اضغط هنا