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شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أندية بأفريقيا فى القرن الـ21 من حيث البطولات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل النادى الأهلى الابتعاد عن أقرب منافسيه في أفريقيا بعدما توج بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بالفوز بمجموع المباراتين 3 /2.
ورفع الأهلى رصيده من الألقاب القارية خلال القرن الـ21 إلى 18 لقبا في صدارة الأندية الأفريقية بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادى مازيمبى الكونغولى صاحب الـ8 ألقاب.ونستعر ض أفضل 5 أندية فى أفريقيا فى القرن الـ21 من حيث البطولات:
الأهلى "18 لقبا"
9 دورى أبطال أفريقيا – الكونفدرالية – 8 سوبر أفريقىمازيمبى الكونغولى "8 ألقاب"
3 دورى أبطال أفريقيا – 2 كونفدرالية – 3 سوبر أفريقىالزمالك "5 ألقاب"
دورى أبطال أفريقيا - كأس الكؤوس الأفريقية – كونفدرالية – 2 سوبر أفريقىالنجم الساحلى "5 ألقاب"
دورى أبطال أفريقيا – كأس الكؤوس الأفريقية – 2 كونفدرالية – سوبر أفريقىإنيمبا النيجيرى "4 ألقاب"
2 دورى أبطال أفريقيا – 2 سوبر أفريقى
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