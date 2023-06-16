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أفضل 5 أندية بأفريقيا فى القرن الـ21 من حيث البطولات.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - واصل النادى الأهلى الابتعاد عن أقرب منافسيه في أفريقيا بعدما توج بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بالفوز بمجموع المباراتين 3 /2.

ورفع الأهلى رصيده من الألقاب القارية خلال القرن الـ21 إلى 18 لقبا في صدارة الأندية الأفريقية بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادى مازيمبى الكونغولى صاحب الـ8 ألقاب.

  ونستعر ض أفضل 5 أندية فى أفريقيا فى القرن الـ21 من حيث البطولات:

 

الأهلى "18 لقبا"

9 دورى أبطال أفريقيا – الكونفدرالية – 8 سوبر أفريقى

  مازيمبى الكونغولى "8 ألقاب"

3 دورى أبطال أفريقيا – 2 كونفدرالية – 3 سوبر أفريقى

  الزمالك "5 ألقاب"

دورى أبطال أفريقيا - كأس الكؤوس الأفريقية – كونفدرالية – 2 سوبر أفريقى

  النجم الساحلى "5 ألقاب"

دورى أبطال أفريقيا – كأس الكؤوس الأفريقية – 2 كونفدرالية – سوبر أفريقى

  إنيمبا النيجيرى "4 ألقاب"

2 دورى أبطال أفريقيا – 2 سوبر أفريقى

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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