شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أندية بأفريقيا فى القرن الـ21 من حيث البطولات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النادى الأهلى الابتعاد عن أقرب منافسيه في أفريقيا بعدما توج بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بالفوز بمجموع المباراتين 3 /2.

ورفع الأهلى رصيده من الألقاب القارية خلال القرن الـ21 إلى 18 لقبا في صدارة الأندية الأفريقية بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادى مازيمبى الكونغولى صاحب الـ8 ألقاب.

9 دورى أبطال أفريقيا – الكونفدرالية – 8 سوبر أفريقى

3 دورى أبطال أفريقيا – 2 كونفدرالية – 3 سوبر أفريقى

دورى أبطال أفريقيا - كأس الكؤوس الأفريقية – كونفدرالية – 2 سوبر أفريقى

دورى أبطال أفريقيا – كأس الكؤوس الأفريقية – 2 كونفدرالية – سوبر أفريقى

2 دورى أبطال أفريقيا – 2 سوبر أفريقى