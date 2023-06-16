شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تشارك فى البطولة الأفريقية للبوتشا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا، والتى تقام في الفترة من2 الى 8 يوليو، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتأكد مشاركة 5 دول في بطولة أفريقيا للبوتشا حتى الان ، على رأسها مصر المستضيفة و المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، الكاميرون، باجمالي 33 لاعب ولاعبة.

ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين ، والكاميرون بـ3 لاعبين.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.