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5 دول تشارك فى البطولة الأفريقية للبوتشا بمصر

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا، والتى تقام في الفترة من2 الى 8 يوليو، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

 

وتأكد مشاركة 5 دول في بطولة أفريقيا للبوتشا حتى الان ، على رأسها مصر المستضيفة  و المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، الكاميرون، باجمالي 33 لاعب ولاعبة.

 

ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين ، والكاميرون بـ3 لاعبين.

 

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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