شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى يكشف حقيقة العروض المقدمة للاعبى الأهلى بعد التتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما يتردد عن امتلاك عدد كبير من لاعبي الفريق الأحمر عروضا للرحيل عن الفريق الأحمر خلال الصيف الحالي، بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا.

أكد المصدر أن الأهلي لم تصله أي عروض رسمية بخصوص أي لاعب سوى الثنائي حمدي فتحي وأحمد عبد القادر منذ فترة، لكن لا توجد أية عروض بخصوص محمد مجدي أفشة أو محمد عبد المنعم أو حسين الشحات أو غيرهم .

شدد المصدر على أن إدارة الأهلي لا تلتفت إلى العروض الشفهية وكل ما تركز فيه هو العروض والمخاطبات الرسمية، وفي حال وصول رسمية سيتم إحالتها إلى مارسيل كولر المدير الفني للبت فيها.

وارتبط أكثر من لاعب بتلقي عروض في الفترة الأخيرة مثل حمدي فتحي من الوكرة القطري وأفشة من أندية المرخية والغرافة وأم صلال القطريين وحسين الشحات من السعودية وقطر والإمارات ومحمد عبد المنعم من الهلال السعودي.