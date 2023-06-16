شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق دورى كرة القدم للصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة بطولة دورى كرة القدم للصم ، التي تقام على ملاعب الأندية ، على مستوى الدورى الممتاز ، حيث يشارك في البطولة 16 فريقا ، مقسمين الى 4 مجموعات ، كل مجموعة تضم 4 فرق .

تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور ، و طلائع المستقبل بالاسماعيلية ، ومركز شباب فاقوس ، نادى الإرادة و التحدى بكفر الشيخ ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية ، دكرنس الرياضى ، الوليدية ، مركز ناصر الزقازيق .

وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم ، محافظة الفيوم ، الصيد بالمحلة ، بهتيم ، و على مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية ، مركز شباب السنبلاوين ، مغاغة الرياضى ، النيل لنقل البضائع .

ووفقا لنظام البطولة أن يتم عمل دوري للأول والثاني من كل مجموعة ، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات .