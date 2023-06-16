شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..مصر تواجه اليابان فى نصف نهائى كأس العالم للاسكواش بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم الجمعة، المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، بنظيره منتخب اليابان، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس العالم للناشئين المقامة بالهند.

وتصدر المنتخب الوطني للناشئين مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الجولة الأولى على أستراليا، ثم الفوز في الجولة الثانية على كولومبيا بنفس النتيجة 4/0، ثم فاز الفراعنة أخيراً على المنتخب الماليزي بنتيحة 3/1، ليحصد 12 نقطة.

بينما تأهل منتخب ماليزيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وعلى الجانب الآخر تأهل منتخب الهند في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة وفي المركز الثاني منتخب اليابان برصيد 10 نقاط.

وانطلقت بطولة كأس العالم لناشئي الاسكواش بالهند، أمس الثلاثاء، والتى تستضيفها مدينة تشيناي بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، وتشارك 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتين من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

وضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة وتشارك مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.