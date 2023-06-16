شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً شاملاً لحسم مصير المُعارين من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من جهازه المعاون بالتنسيق مع إدارة النادي يتضمن معلومات شاملة عن لاعبي الفريق المُعارين لأندية محلية وخارجية للبت في مصيرهم وحسم مسالة عودتهم للأهلي من عدمها .

ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين جيداً ومعرفة ما قدموه مع أنديتهم خلال فترة الإعارة والفرص التى حصلوا عليها ، وتحدث المدرب السويسري الذي يقضي حالياً إجازة في بلاه عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الوداد المغربي مع مسئولو الأهلي بشأن التفاصيل الكاملة للاعبين المُعارين لاسيما وأن هناك رغبة من الجهاز الفني بتدعيم عدة مراكز بالفريق.

وتتزامن رغبة كولر في الحصول على معلومات شاملة عن المُعارين وإلتزامهم وعطاؤهم مع أنديتهم خلال فترة الإعارة مع رغبة هؤلاء اللاعبين في حسم مصيرهم لاسيما وإنهم تلقوا عروضاً من أندية محلية وخارجية ويتطلعون لحسم مصيرهم مع إقتراب إنتهاء الموسم المحلي، ويأتي في مقدمة هؤلاء المُعارين ، الكونغولي والتر بواليا ( القادسية السعودي) وزياد طارق ومحمد مغربي ومصطفى سعد ميسي ( سموحة ) ومحمد محمود وعمار حمدي ( الإتحاد السكندري) وسعد سمير وكريم نيدفيد ومصطفى البدري ( فيوتشر ) وفهد جمعة ومصطفى فوزي وميدو حسام وأحمد سيد عبد النبي ( الداخلية ) وأحمد سيد غريب ( زد) ومحمد ياسر ( تييليسي التشيكي ).