رضا شحاتة يبحث عن خوض مباريات ودية مع فرق الممتاز استعدادا لمواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة، بقيادة رضا شحاتة، خوض مباريات ودية مع فرق الدوري الممتاز خلال فترة توقف بطولة الدوري، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجارى فى بطولة الدوري.

كما يدرس الجهاز الفنى إقامة معسكر مغلق خلال الايام القليلة المقبلة، بعدما عاد غزل المحلة إلى التدريبات الجماعية الأحد الماضي باستاد المحلة، بعدما قرر رضا شحاتة المدير الفني منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام، بهدف تجنب الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وتعادل فريق غزل المحلة أمام المصرى بهدف لكلا الفريقين فى المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على استاد برج العرب ضمن مباريات الإسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ووجه رضا شحاتة الشكر لجماهير المحلة التي زحفت خلف الفريق ودعمت اللاعبين وساندتهم من الدقيقة الدولى وحتى الدقيقة الأخيرة في مباراة المصري، مما كان له أثر إيجابي على رفع الروح المعنوية للاعبين وظهورهم بمستوى أفضل من المباريات الماضية.

وأشاد رضا شحاتة بالأداء الرجولى الذى ظهر به اللاعبون خلال المباراة، موضحا أن الجهاز الفني سيعمل على إصلاح جميع الأخطاء التي ظهرت وسيعمل جاهدا على تداركها خلال فترة التوقف المقبلة.

وأضاف رضا شحاتة خلال تصريحات للموقع الرسمى للنادى ان لاعبى الفريق تعانى من بعض الضغوط خلال المباريات الماضية، وسيعمل مع جهازه الفنى على إزالة هذه الضغوط خلال فترة توقف الدوري