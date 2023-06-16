شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات اليوم فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. صراع ثلاثى على المركز السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الخامسة مساء اليوم الجمعة، 8 مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى لكرة القدم، بين السكة الحديد مع زد، وادى دجلة مع مستقبل سبورت، الترسانة مع القناة، منتخب السويس مع العبور، المصرية للاتصالات مع إيسترن كومبانى، كهرباء الإسماعيلية مع بتروجت، الإعلاميين مع الإنتاج الحربى، النصر مع بورتو.

وحسم نادى زد صراع الصعود في مجموعة القاهرة بعدما نجح في التأهل للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخه، ويستضيف اليوم فريق السكة الحديد صاحب المركز الثانى برصيد 54 نقطة، في مباراة تحصيل حاصل بعدما أنهى زد الأمور بعد الفوز على وادى دجلة في الجولة الماضية، فيما يسعى السكة الحديد لتحقيق فوز معنوى في ختام المسابقة.

ويشتد الصراع بين ثلاثة أندية على خطف المركز السادس المؤهل للدورة الثلاثية التي سيتأهل منها فريقان لدورى المحترفين أ، وهم الاتصالات والعبور والترسانة، حيث يستقبل المصرية للاتصالات صاحب المركز السادس برصيد 46 نقطة فريق إيسترن كومبانى في مباراة سهلة نسبية لأبناء جمعة مشهور لحسم المركز السادس، فيما يواجه فريق العبور نظيره منتخب السويس خارج ملعبه في مباراة صعبة على الضيوف الذين يسعون لتحقيق الفوز وانتظار هدية من إيسترن كومبانى.

وفى مباراة أخرى يستقبل فريق الترسانة صاحب المركز الثامن برصيد 45 نقطة، فريق القناة القابع في المرز الرابع برصيد 53 نقطة، ويأمل حسين شكرى مدرب الترسانة في تحقيق الفوز والثلاث نقاط والتمسك بالأمل الأخير، حيث ينتظر سقوط المصرية للاتصالات والعبور من أجل خطف المركز السادس.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من وادى دجلة مع مستقبل سبورت، منتخب السويس مع العبور، المصرية للاتصالات مع إيسترن كومبانى، كهرباء الإسماعيلية مع بتروجت، الإعلاميين مع الإنتاج الحربى، النصر مع بورتو السويس.